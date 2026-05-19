Desarticulada a Tarragona una organització dedicada a la plantació i venda de drogues

TARRAGONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a la plantació i a la venda de drogues a Tarragona, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.
L'operació, batejada com Tafata, s'ha saldat amb set detinguts i el desmantellament de dues plantacions indoor de marihuana en habitatges unifamiliars del Catllar i l'Ametlla de Mar (Tarragona), on els agents van trobar 2.943 plantes i 63 quilos de cabdells per destribuir.
La investigació va començar a finals de febrer després de les informacions facilitades pels veïns de la zona, que van alertar d'una forta olor de marihuana i d'un constant moviment de persones i vehicles.
Els investigadors també van detectar manipulacions a la xarxa elèctrica, amb un frau valorat en 134.700 euros, mentre que la droga intervinguda estava envasada al buit i presumptament destinada al mercat il·legal d'altres països europeus.
Els detinguts, sis homes i una dona d'entre 19 i 54 anys, estan acusats de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal, mentre que dos d'ells ja han ingressat en presó provisional per ordre judicial.