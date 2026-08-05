Desarticulada la branca d'un càrtel que havia introduït 2,5 tones de metanfetamina a Espanya

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional i l'Oficina d'Estupefaents de França (OFAST) han detingut a 13 persones vinculades amb la branca espanyola del Càrtel Jalisco Nueva Generación per haver introduït a Espanya més de 2,5 tones de metanfetamina diluïdes en unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla.
La presumpta organització criminal, formada per 7 mexicans, 4 espanyols i 2 colombians, hauria transportat la mercaderia des de Mèxic i la cuinava en un laboratori clandestí situat en una finca aïllada de la província de Lleida, segons ha informat aquest dimecres la policia en una roda de premsa.
L'operació 'Vanille' ha suposat la desarticulació d'un dels laboratoris més grans d'aquest tipus d'Europa, segons han explicat els investigadors en la seva compareixença, a la qual han assistit la subdelegada del Govern central a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, i el cap d'Operacions de la Prefectura Superior de Policia a Catalunya, Pedro Roque Marín, i l'inspector cap de la secció de sintètics de la Policia Nacional, Alejandro Martín.
DETENCIONS
Les 13 detencions es van dur a terme l'11 de juliol després d'iniciar la investigació a principis de juny, i 12 persones han ingressat a la presó.
Cinc persones van ser detingudes a la província de Lleida, 4 a Barcelona i 4 a Tarragona.
CONTENIDOR PROCEDENT DE MÈXIC
La mercaderia s'emmagatzemava inicialment en una empresa logística de la província de Barcelona després d'haver-la rebut mitjançant un contenidor marítim que carregava prop de 12.700 quilograms d'aroma de vainilla.
Els integrants de l'organització recuperaven la metanfetamina dissolta en l'aroma líquida mitjançant "complexos processos químics d'extracció, purificació i cristal·lització", segons la policia.
Desrpés de constatar que el laboratori havia començat a recuperar la metanfetamina, es va dur a terme un operatiu en diferents ubicacions que va culminar amb les detencions.
METANFETAMINA
"La metanfetamina ja no és una amenaça, és una realitat", ha afirmat l'inspector cap Alejandro Martín.
L'inspector, a més, ha detallat que no és possible saber amb certesa el temps que feia que el càrtel estava operant a Espanya.
Malgrat constatar un augment en la presència de metanfetamina en els últims anys, Martín ha remarcat que el cas del fentanil és diferent i que aquesta droga "no ha arribat a Espanya".