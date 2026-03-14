Desarticulada a Barcelona una trama d'estafes amoroses i falses inversions immobiliàries

Els tres detinguts haurien mogut prop de 760.000 euros en 500 operacions bancàries
BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona, en el marc de l'operació 'Varkov', una organització criminal dedicada a cometre estafes amoroses i captar diners per a suposades inversions immobiliàries que no van arribar a realitzar-se, delictes pels quals s'ha detingut a tres persones.
Els detinguts haurien mogut prop de 760.000 euros mitjançant més de 500 operacions bancàries i provocat un perjudici econòmic de fins a 500.000 euros, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat aquest dissabte.
En l'operació es van dur a terme tres registres a Barcelona, dos en habitatges i un altre a l'oficina mercantil d'una empresa on s'han intervingut dos vehicles, dispositius electrònics, documentació societària, contractes simulats i documentació relacionada amb els fets i, a més, s'han embargat 33 comptes bancaris i 6 immobles.
La investigació es va iniciar després de la denúncia d'una dona que manifestava haver estat pressionada per invertir diners en un suposat projecte immobiliari d'alta rendibilitat per part d'un home amb el qual mantenia una relació sentimental i, arran de la denúncia, els agents van comprovar que el principal investigat simulava aquesta relació sentimental per obtenir importants quantitats de diners.
SOCIETATS I TESTAFERROS
El cos va seguir amb la investigació i va identificar a altres dues persones que col·laboraven amb el principal investigat, una d'elles mitjançant una relació empresarial implicada en el moviment dels diners que s'estava investigant i l'altra havia actuat com a testaferro en algunes gestions per dificultar la identificació dels responsables.
Els agents van constatar un flux de diners incompatibles amb l'activitat empresarial declarada i la utilització de diverses societats per donar aparença de legalitat i la investigació continua oberta per determinar l'abast econòmic total de l'estafa.