Desapareix un windsurfista a Gavà (Barcelona) durant el temporal

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
Un windsurfista ha desaparegut a Gavà (Barcelona) aquest dissabte durant el temporal.
Ho ha declarat als periodistes el cap de guàrdia de Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, durant una compareixença davant dels mitjans en el Departament d'Interior de la Generalitat per actualitzar dades del temporal.
Un testimoni ha avisat que el windsurfista era al mar i, en anar-hi equips d'emergències amb Salvament Marítim, hi han trobat la vela i han començat a buscar l'home, en coordinació també amb clubs nàutics.