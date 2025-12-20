Desallotjats del B9 de Badalona (Barcelona) acampen sota una sortida de la C-31

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
Desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) han acampat sota la sortida 210 de la C-31, al barri de Sant Roc, on han passat la nit després que la Guàrdia Urbana els instés aquest divendres a abandonar la plaça en la que estaven.
En declaracions a Rac1 recollides per Europa Press, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat que ordenarà que es retirin les tendes de campanya perquè "no es consolidi un campament".
Ha dit que tindrà "mà esquerra" per la pluja, però que no vol que la situació s'allargui i que no es pot normalitzar que s'ocupi l'espai públic, segons ell.