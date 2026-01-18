Desallotjats 44 veïns de Reus (Tarragona) en reavivar-se l'incendi d'una nau

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Genealitat van desallotjar aquest dissabte a la nit a 44 veïns a Reus (Tarragona) en reavivar-se l'incendi d'una nau industrial al carrer de l'Alcalde Pasqual, que va afectar al sostre de l'edifici.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, els bombers han explicat que sobre les 23.30 hores del dissabte els van alertar que sortia fum de la teulada de la nau.
Per això, van desplaçar 6 dotacions que van confirmar que s'estava cremant l'aïllant de la coberta, després del que van decidir desallotjar a 44 veïns pel fum com a mesura preventiva.