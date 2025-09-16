Desallotjats 15 veïns a Sallent (Barcelona) per l'ensorrament parcial en un edifici

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
15 veïns de Sallent (Barcelona) han estat desallotjats per l'ensorrament parcial en un edifici d'un pis sobre un altre, dels quals s'han rescatat a 2 persones atrapades que han resultat il·leses aquest dimarts sobre les 00.40 hores.
A més de les maniobres per rescatar a les persones afectades, els Bombers de la Generalitat han investigat per descartar a altres possibles afectats, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Afirmen que l'edifici afectat presenta danys estructurals i que els edificis contigus no, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions del cos.