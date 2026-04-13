Desallotjat sense incidents l'Ateneu Popular de Vallcarca, a Barcelona

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ateneu Popular de Vallcarca, situat a l'avinguda de Vallcarca 91 de Barcelona, ha estat desallotjat sense incidents aquest dilluns al matí.
El desallotjament ha començat cap a les 10 hores i en el dispositiu policial hi han participat agents d'ordre públic i de seguretat ciutadana del cos de Mossos d'Esquadra.
Després que la policia i la comitiva judicial recuperessin l'espai, a l'interior del qual no hi havia ningú malgrat que l'Ateneu havia convocat un 'esmorzar de resistència', la propietat ha començat a dur a terme els treballs per evitar una nova ocupació.
A l'exterior s'hi han concentrat una cinquantena de persones, que han mostrat el seu rebuig al desallotjament de l'Ateneu, que des del 2010 funcionava com un espai associatiu i cultural.
La concentració ha obligat a suspendre la circulació de la línia 27 de bus a l'avinguda Vallcarca i a tancar un dels accessos al Metro.