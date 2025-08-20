Desallotjades unes 15 persones d'una finca a Badalona (Barcelona) en col·lapsar el forjat d'un pis

Una dona ha caigut del primer pis a la planta baixa, i ella i un menor estan ferits menys greus
Unes 15 persones han estat desallotjades aquest dimecres d'un edifici d'habitatges al carrer Mare de Déu de Lorda 101 de Badalona (Barcelona) després del col·lapse del forjat del primer pis, han informat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.
Segons ha avançat 'Tot Badalona', el despreniment s'ha produït sobre les 10.47 hores, després del que s'ha procedit a evacuar l'edifici, que és una finca amb 12 habitatges.
Com a conseqüència de l'enfonsament, una dona gran ha caigut del primer pis a la planta baixa, i ella i un menor han resultat ferits menys greus i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Médiques (SEM).
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol --Ca Ruti-- de Badalona, han detallat les mateixes fonts.
Els bombers han enviat al Grup d'estructures col·lapsades, han tallat els subministraments de l'edifici i han acompanyat als veïns de la finca a recollir les seves pertinences.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, l'Ajuntament de Badalona ha explicat que atendran a les persones afectades en el Centri Cívic de la Salut i l'alcalde, Xavier García Albiol, ha assegurat que "el més important és que no cal lamentar víctimes".