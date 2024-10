Desallotjades unes 15 barraques de Montcada i Reixac (Barcelona) després d'una ordre judicial

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) i la policia local han desallotjat, per ordre d'un jutjat, unes 15 barraques situades a la riba del riu Besòs al seu pas per la localitat, prop de la depuradora.

Fonts del consistori han explicat aquest dimarts a Europa Press que el propietari del terreny va avisar el jutjat de l'existència de diverses barraques, i el jutge va donar una ordre de desallotjament del solar en un termini de tres mesos.

Dilluns es va acabar el termini i representants de l'Ajuntament i diverses patrulles d'agents van anar a enderrocar les barraques, però en observar que "encara hi havia gent vivint-hi" els van donar una moratòria d'un dia per abandonar el solar.

Així doncs, aquest dimarts s'han dirigit a la zona i "la majoria de persones que hi vivien ja no hi eren", per la qual cosa ha començat l'enderrocament.

Les mateixes fonts han detallat que als desallotjats se'ls ha ofert passar una nit al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) i que els Serveis Socials estan fent un seguiment dels "casos més vulnerables".