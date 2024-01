Desallotjades dues empreses d'un polígon de Castellbisbal (Barcelona) en detectar-se vapors d'àcid

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat les empreses del polígon industrial Can Estapé a Castellbisbal (Barcelona) en detectar vapors que han donat lectures positives en àcid sulfhídric i cianhídric, han informat en una anotació X aquest dijous, recollida per Europa Press.

S'han activat 5 dotacions i han localitzat una bassa que desprenia lectures altes d'aquests productes, i les mateixes fonts han explicat que, tot i que s'han detectat aquests gasos, "no són problemàtics per a la salut" però s'han desallotjat les 2 empreses per prevenció.

En una altra anotació, Protecció Civil ha informat que ha activat l'alerta del Plaseqcat per emanació de vapors a l'empresa Parking Service Castellbisbal; assegura que el personal de la companyia ha estat evacuat; i que no hi ha afectació a l'exterior més enllà de l'olor.