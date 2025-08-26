Desallotjades 200 persones d'un hotel de Badalona (Barcelona) en saltar l'alarma per possible incendi

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han desallotjat aquest dimarts de matinada a unes 200 persones d'un hotel de 14 plantes de Badalona (Barcelona) en activar-se l'alarma per un possible incendi, informa el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
El 112 ha rebut l'avís a les 3.24 hores i els Bombers han revisat l'edifici per comprovar que no hi havia cap incendi, sinó que l'alarma s'ha activat arran del vapor generat per una fuita d'aigua calenta a la setena planta.
Bombers ha activat vuit dotacions per a aquest avís i els hostes s'han reubicat a les habitacions.