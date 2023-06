Desallotjada de nou l'estació de Plaça Catalunya per sospites d'una bomba en una paperera

Treballadors de Metro han sentit en una paperera "el soroll d'un rellotge" i hi han vist cables



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han ordenat desallotjar l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona aquest dimarts a la tarda, i per segon dia consecutiu, davant les sospites que hi hagués una bomba en una paperera, han explicat a Europa Press fonts policials.

Les mateixes fonts han detallat que uns treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han detectat que en una paperera se sentia "el soroll d'un rellotge i també s'hi veien cables".

Els Mossos han activat la unitat d'explosius Tedax i la canina, i estan comprovant la troballa.

AFECTACIONS

El tren i Metro circulen per l'estació però no hi paren, i a causa d'aquest incident la circulació de trens ha estat aturada durant uns minuts a l'estació de Renfe.

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la línia S1, S2, L6 i L7, que comencen i acaben el seu recorregut a Plaça Catalunya, aquest dimarts a la tarda ho fan una parada abans, a l'estació de Provença, a petició dels cossos policials.

Dilluns a la tarda, aquesta mateixa estació va ser desallotjada durant uns 15 minuts per un avís de bomba que els Mossos van rebre des d'un tren de la línia R4 procedent de Viladecavalls (Barcelona), que després de diverses comprovacions es va descartar.