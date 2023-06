Desallotjada de nou l'estació de Plaça Catalunya per sospites d'una bomba en una paperera

Treballadors de Metro han sentit en una paperera "el soroll d'un rellotge" i hi han vist cables

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Els Mossos d'Esquadra han ordenat desallotjar l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona aquest dimarts a la tarda, i per segon dia consecutiu, davant les sospites que hi hagués una bomba en una paperera, han explicat a Europa Press fonts policials.

Les mateixes fonts han detallat que uns treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han detectat que en una paperera se sentia "el soroll d'un rellotge i també s'hi veien cables".

Els Mossos han activat la unitat d'explosius Tedax i la canina, i estan comprovant la troballa.

AFECTACIONS

El tren i Metro circulen per l'estació però no hi paren, i a causa d'aquest incident la circulació de trens ha estat aturada durant uns minuts a l'estació de Renfe.

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la línia S1, S2, L6 i L7, que comencen i acaben el seu recorregut a Plaça Catalunya, aquest dimarts a la tarda ho fan una parada abans, a l'estació de Provença, a petició dels cossos policials.