Desallotjada l'estació de Collblanc a l'L10-Sud per la presència de fum

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'estació de Collblanc a la línia L10-Sud del Metro de Barcelona ha estat desallotjada per la presència de fum provinent de la zona de túnels aquest dimarts cap a les 7.20 hores.
Arran de l'incident, els Bombers han activat 9 dotacions del cos i, després de desallotjar tots els usuaris, s'ha pogut confirmar que no hi ha tensió a la catenària, han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Han establert dos sectors de treball per buscar l'origen del fum i les tasques se centren a inspeccionar la línia, amb una càmera tèrmica, de Collblanc a la Zona Universitària, i des del Camp Nou fins a Collblanc.
El Metro de Barcelona ha tallat l'accés a l'estació de l'avinguda Sant Ramon.
En un altre missatge a X, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat per l'incident.