Desallotgen uns minuts l'estació d'Urquinaona del Metro de Barcelona per ús de gas pebre

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha desallotjat un tren i l'estació de metro d'Urquinaona aquest dijous a les 14.09 hores durant menys de 5 minuts perquè una persona ha ruixat gas pebre, han explicat fonts de TMB a Europa Press.
TMB ha informat de l'incident en un missatge a X en el qual ha explicat que la freqüència de pas del suburbà ha quedat alterada, però 3 minuts després ja s'ha recuperat.
Les mateixes fonts han afegit que ningú no ha requerit assistència.