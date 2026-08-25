Desallotgen la primera línia d'habitatges a Torre Baró (Barcelona) per l'incendi a Collserola

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els equips d'emergència han començat a desallotjar la primera línia d'habitatges més propera a la zona forestal al barri de Torre Baró de Barcelona després de l'incendi declarat la tarda d'aquest dimarts.
Els edificis corresponen als carrers de Castellví i de Lliçà, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.
L'incendi afecta unes 35 hectàrees del Parc natural de la Serra de Collserola, segons dades provisionals, apunten Agents Rurals en un missatge en 'X'.
Protecció Civil ha enviat al llarg de la tarda 2 Es-alert per confinar a la població de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, així com perquè la resta de ciutadans no s'apropin a la zona de l'incendi.
A causa del foc, els trens de Rodalies no realitzen parada a l'estació de Torre Baró, ni els del Metro a Torre Baró-Vallbona ni a Ciutat Meridiana.
Així mateix, s'han anul·lat 25 parades en les línies V27, 27, 47, 182 i 227 de Bus, que finalitzen el seu servei abans d'arribar a Collserola.