Desallotgen per "risc molt greu" l'assentament de Bac de Roda a Barcelona que va cremar dimarts

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat a desallotjar aquest dimecres al matí per criteris de seguretat l'assentament del barri barceloní de Bac de Roda, al districte de Sant Martí, en existir un "risc molt greu" per a les persones després que dimarts patís un incendi en el qual van resultar ferides dues persones.
Segons han explicat fonts municipals a Europa Press, el desallotjament es deu a un informe tècnic dels Bombers de Barcelona, que adverteix del risc per a les persones que hi viuen, tant per la possibilitat de nous incendis com per les connexions elèctriques irregulars i la seva proximitat a les vies del tren.
L'operatiu ha arrencat poc després de les 08.00 hores amb efectius de Serveis Socials, el servei de neteja i el suport dels Mossos d'Esquadra, que els han assistit amb patrulles de Seguretat Ciutadana i ordre públic, a més de l'equip de mediació.