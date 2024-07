Desallotgen una nau d'okupes "conflictius" a Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona han desallotjat aquest dimecres al matí una nau situada al número 413 del carrer Indústria de Badalona (Barcelona) que estava ocupada de manera il·legal per okupes conflictius.

La regidoria de Polítiques Contra l'Ocupació Il·legal ha mantingut diverses reunions amb la propietat de l'edifici els darrers mesos per facilitar la desocupació de la nau, que ja ha estat tapiada i on s'ha instal·lat una alarma per evitar una altra ocupació.

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmat que "aquesta desocupació és una gran notícia per als veïns, ja que els okupes de la nau eren conflictius i feien la vida impossible a les persones que viuen en aquesta zona".