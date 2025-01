Desallotgen locals i empreses d'una zona d'obres a Mataró (Barcelona) per una fuita de gas

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat "preventivament" aquest dilluns a les 15.26 hores diversos locals i empreses d'una zona d'obres a Mataró (Barcelona) per una fuita de gas causada pel trencament d'una canonada, en la qual han actuat amb 2 dotacions.

En una anotació a X, recollida per Europa Press, informen que han desallotjat locals i empreses al tram de l'N-II amb el carrer Joan Balançó i Boter, amb talls que afecten el tràfic, i que la companyia de gas "ja ha pogut tallar la fuita" i s'aniran obrint els locals per comprovar que no hi hagi gas.

La policia local de Mataró ha explicat en un altre missatge d'X que s'ha tallat el tràfic al tram de l'avinguda Maresme, entre la Porta Laietana i la ronda Barceló de la localitat, i que els operaris de la companyia de gas treballen per "reparar la fuita".