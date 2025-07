Desallotgen l'Hospital de l'Alt Penedès (Barcelona) per reparar els danys de la inundació

Pané calcula que l'hospital funcionarà normalment "en dues o tres setmanes" llevat del servei d'urgències

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha anunciat aquest diumenge el desallotjament de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès (Barcelona) i el trasllat dels seus 71 ingressats a altres hospitals, per facilitar les reparacions després de la inundació de dissabte per les pluges.

Els pacients es traslladen des del matí principalment a l'Hospital Residència Sant Camil a Sant Pere de Ribes (Barcelona) i a altres hospitals de Bellvitge, Igualada, Sant Boi i Viladecans, ha explicat a l'hospital comarcal.

Pané ha assegurat que cap pacient ha patit problemes a causa de les afectacions i que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els traslladarà amb deu dispositius mobilitzats.

El servei d'urgències de l'hospital continuarà tancat fins que es recuperin tots els subministraments, però Pané calcula que la resta de l'hospital recuperarà la normalitat "en dues o tres setmanes".

El CAP Nord de Vilafranca del Penedès (Barcelona) estarà obert les 24 hores de diumenge amb servei reforçat per cobrir urgències.

TRASLLATS I REPROGRAMACIONS

S'han ajornat les consultes externes i les proves complementàries, així com les 25 intervencions quirúrgiques programades, que es reprogramaran en els tres centres del consorci sanitari del Penedès-Garraf, prioritzant les urgents i oncològiques.

Es traslladarà els pacients amb diàlisi perquè, encara que la diàlisi no està afectada, s'ha malmès l'escomesa d'aigua, un recurs essencial.

AFECTACIONS

L'aigua va afectar a la planta -1, on estan els magatzems, la farmàcia de l'hospital (per la qual cosa no s'han pogut recuperar una part important de materials i fàrmacs) i l'àrea dels equipaments elèctrics de l'hospital.

L'únic espai que no es desallotja és el laboratori CLI, que no va quedar afectat, la qual cosa ha permès recuperar la connexió informàtica amb més rapidesa.