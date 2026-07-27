Publicat 27/07/2026 18:36

Desallotgen l'estació de Glòries del Metro de Barcelona per un incendi a la catenària de l'L1

Archivo - Diverses persones al Metro de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'emergència estan desallotjant aquest dilluns a la tarda l'estació de Glòries del Metro de Barcelona per un incendi que s'ha produït a la catenària de l'L1 del suburbà, segons confirma Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.

També ha quedat tancada l'estació del Clot i s'ha activat l'alerta del pla Ferrocat.

Protecció Civil demana a la ciutadania seguir les indicacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i dels serveis d'emergència.

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