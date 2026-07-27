Desallotgen l'estació de Glòries del Metro de Barcelona per un incendi a la catenària de l'L1

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els serveis d'emergència estan desallotjant aquest dilluns a la tarda l'estació de Glòries del Metro de Barcelona per un incendi que s'ha produït a la catenària de l'L1 del suburbà, segons confirma Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
També ha quedat tancada l'estació del Clot i s'ha activat l'alerta del pla Ferrocat.
Protecció Civil demana a la ciutadania seguir les indicacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i dels serveis d'emergència.