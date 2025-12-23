Desallotgen de l'escola Ventura de Badalona uns exocupants del B9

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
Un grup de persones, desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) la setmana passada, han intentat entrar a l'escola Ventura de la localitat aquest dimarts al migdia, però la Guàrdia Urbana (GUB) del municipi els ho ha impedit i els ha expulsat.
Ho confirmen fonts municipals a Europa Press, que detallen que un grup ha saltat per intentar ocupar l'edifici, però la policia municipal els ha desallotjat, amb el suport d'agents d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra, que cap a les 15.15 hores blinden els accessos per evitar que es repeteixi un altre intent.
Aquest dilluns es va dur a terme una concentració de suport als desallotjats del B9 i una altra en contra de la seva presència davant l'alberg municipal Can Bofí Vell, on un cordó dels Mossos va separar els dos grups.