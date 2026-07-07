Desallotgen 4 edificis del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un interior d'illa

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dimarts al matí 23 persones de 4 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un interior d'illa, i pel qual no s'ha produït cap ferit, expliquen fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', efectius de la Urbana han desallotjat els veïns per precaució entre les 10.30 hores i les 11 de les finques situades a la plaça del Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
També s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Bombers de Barcelona per treballar a la zona, on s'ha detectat un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta un pati interior i un petit magatzem.
S'han activat els equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb).
Al lloc també hi ha acudit la tinent d'alcalde i regidora del districte, Maria Eugènia Gay.