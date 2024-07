Desallotgen un edifici de cinc plantes a Badalona per l'aparició d'una esquerda

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) va ordenar desallotjar dijous a la nit un edifici de cinc plantes al número 97 de l'avinguda Coll i Pujol per l'aparició d'una esquerda, segons han explicat fonts municipals a Europa Press aquest divendres.

Després d'una inspecció de diversos tècnics del consistori i dels Bombers de la Generalitat, es va desallotjar nou persones que vivien a l'edifici "pel risc que suposava" l'esquerda.

Els veïns van recollir algunes pertinences acompanyats per efectius del cos d'emergències i "han passat la nit a casa de familiars o amics", i fins que no es facin les obres necessàries no podran tornar a l'immoble.