Desallotgen un centenar de treballadors per l'incendi d'una nau a Sabadell (Barcelona)

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat aquest dimecres a la tarda un centenar de treballadors al polígon industrial de Can Roqueta de Sabadell (Barcelona) on s'ha produït un incendi en una nau industrial i no hi ha hagut ferits.

En un enfilall a Twitter, recollit per Europa Press, el cos ha explicat que l'incendi "evoluciona bé però encara no està estabilitzat", i es manté la recomanació de confinament preventiu per a persones vulnerables fins que es redueixi la columna de fum.

El foc ha afectat una nau de reciclatge, on treballen 20 dotacions de bombers, que preveuen que les tasques d'extinció siguin "lentes per la quantitat de càrrega de combustible".