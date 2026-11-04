Desallotgen 80 veïns d'un edifici de Badalona (Barcelona) per esquerdes al sostre d'un pis

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han desallotjat aquest dimecres 80 veïns d'un edifici del carrer Covadonga de Badalona (Barcelona) per l'aparició d'esquerdes en un dels pisos que comprometien la seguretat de la finca, han informat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
L'evacuació s'ha dut a terme després de rebre un avís a les 12.28 hores, i posteriorment tècnics municipals i el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) dels bombers han inspeccionat el bloc i han trobat "més danys de consideració".
Serà necessària una reforma de l'edifici perquè els 20 pisos del bloc tornin a ser habitables, i els bombers han acompanyat els veïns perquè recullin les seves pertinences fins a poder tornar a casa seva.