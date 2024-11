Desactiven l'avís vermell a València encara que seguirà plovent a la Comunitat i el sud de Catalunya

VALÈNCIA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha desactivat l'avís vermell per precipitacions a la província de València, però en les properes hores seguirà el perill important per pluges fortes a la Comunitat Valenciana i el sud de Catalunya. En algunes zones continuaran durant la primera meitat de dilluns, per la qual cosa els avisos estan "en constant revisió".

Durant tota la nit de diumenge i la primera meitat de dilluns segueix activat l'avís taronja per risc important de precipitacions a tot el litoral de València i el de Castelló, així com al litoral sud i prelitoral de Tarragona, segons l'última actualització meteorològica.

A tot l'interior de la província de València continua l'avís groc per risc de precipitacions fins a aquesta mitjanit, mentre a tota la província d'Alacant i l'interior de Castelló no hi ha avisos actius per la DANA.

Segons AEMET, en les últimes hores les tempestes han seguit avançant cap al nord i ja pràcticament no plou en el sud de la província de València. "Tot això són bones notícies perquè, encara que els ruixats són intensos, estan sent de curta durada", explica en xarxes socials.

A més, el perill de les tempestes d'aquest diumenge radica que alguna cèl·lula quedi estàtica en una zona, però "ara com ara, això no s'està produint", precisa l'organisme estatal.

Per la seva banda, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat les alertes, que estan actives en nivell taronja per pluges en el nord i litoral sud de Castelló, litoral de València i litoral sud d'Alacant; també taronja per tempestes en el litoral sud de València.

Hi ha alerta groga per pluges a l'interior sud de Castelló, interior de València i litoral nord d'Alacant; alerta groga per tempestes a tota la província de Castelló, tot l'interior i litoral nord de València i litoral d'Alacant.

Es manté l'Emergència situació 2 del Pla d'Inundacions a la província de València i Castelló, segons l'última actualització del 1·1·2 a les 20.30 hores.