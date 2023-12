Desactiven l'alerta del Plaseqta per una fuita de butadiè a la Repsol del Morell (Tarragona)

TARRAGONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció civil ha desactivat aquest dissabte a les 9.22 hores l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) per una fuita de butaidè a l'empresa Repsol Química del Morell (Tarragona).

No hi ha hagut persones ferides ni afectació a l'exterior i s'han desplaçat fins al lloc dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han hagut d'actuar, informa Protecció Civil en un comunicat.

La fuita de butaidè s'ha produït per una vàlvula que ha fallat en la línia de producció i l'empresa ha donat l'avís al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) a les 05.35 hores.

També s'ha activat el Grup de Control Ambiental (GCA), que ha detectat valors negatius o amb presència del producte en quantitats "molt baixes i molt per sota de llindars d'afectació", tant de toxicitat com d'inflamabilitat.

Cap a les 7.10 hores Bombers i Repsol han informat que la fuita s'havia localitzat i controlat i s'ha decidit passar el Plaseqta en fase de prealerta, i finalment s'ha desactivat en donar l'incident per acabat.