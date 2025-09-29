Desactiven l'alerta del pla Inuncat en finalitzar l'episodi de pluges al sud de Catalunya

Protecció Civil manté la prealerta
TARRAGONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns a la tarda l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) una vegada finalitzat l'episodi de fortes pluges en el sud de Catalunya.
L'episodi, que va començar el diumenge, ha deixat "rècords de pluja" a les comarques del Baix Ebre i El Montsià (Tarragona), segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les acumulacions d'aigua més importants s'han produït en els municipis tarragonins d'Amposta (303.4 litres), Mas de Barberans (216.6) i Els Alfacs (208.8).
Al llarg d'aquest episodi s'han enviat tres alertes de protecció civil als telèfons mòbils de les zones afectades, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els Agents Rurals han fet seguiment i vigilància dels cabals de rius, rieres i barrancs, davant de la possibilitat de crescudes sobtades.
A partir d'ara, el pla Inuncat es manté en prealerta perquè, segons el SMC, "encara existeix la possibilitat de pluges fortes" aquesta matinada i fins a aquest dimarts al matí en el Baix Ebre i El Montsià.
BALANÇ D'INCIDÈNCIES
El telèfon d'emergències 112 ha rebut des del diumenge i fins a aquest dilluns un total de 135 trucades, que han generat 116 expedients, sobretot a les comarques del Montsià (63) i Baix Ebre (37).
Els Bombers de la Generalitat han atès a 44 avisos relacionats amb la pluja des d'aquest diumenge a la nit i fins a aquest dilluns, sobretot a Amposta (12).