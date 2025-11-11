Desactivat el pla Plaseqcat per un abocament d'un producte tòxic a Castellbisbal (Barcelona)

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Plaseqcat --el pla especial d'emergència exterior del sector químic-- per l'abocament d'un producte tòxic (MDI polimèric) en una empresa de Castellbisbal (Barcelona), "sense incidències destacables", informa en un comunicat aquest dimarts.
Segons ha avisat l'empresa a les 18:24 hores al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), se'ls ha foradat un dipòsit de 600 litres que contenia aquesta substància i aquesta ha vessat.
La fuita ja ha parat i el producte vessat al pati exterior de la instal·lació ha estat recollit amb sorra per part de la companyia, amb el suport dels Bombers de la Generalitat, que han treballat amb quatre dotacions en l'incident.
Els efectius dels Bombers també van crear una zona d'actuació segura per realitzar les operacions de contenció i neteja del producte tòxic i han informat que una part del producte ha anat a parar al clavegueram.
Per aquest motiu, s'ha alertat a l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Residus de Catalunya, que han confirmat que l'abocament ha anat a parar a la xarxa unitària i arribarà a la depuradora "sense afectar al medi ambient, torrents o rius".
Com a mesura preventiva, l'empresa ha activat el seu Pla d'Autoprotecció (PAU) i ha evacuat temporalment la seva instal·lació, mentre que l'Ajuntament de Castellbisbal ha activat el seu Pla de Protecció Civil Municipal en fase d'alerta per risc químic.