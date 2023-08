Desactivat el pla Ferrocat pel descarrilament d'un tren a Sitges (Barcelona)

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha finalitzat la prealerta del Pla d'emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat) que havia activat pel descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers a Sitges (Barcelona) aquest dimarts.

En un tuit recollit per Europa Press, ha explicat que Renfe manté la circulació per una via i que preveu "un restabliment total del servei durant la tarda" d'aquest dimecres.

Els tècnics d'Adif continuen treballant en la reparació de la infraestructura per restablir la circulació en les dues vies, ha informat Renfe a Europa Press.