Desactivat el nivell 4 per perill extrem de risc forestal a tota Catalunya aquest dilluns

AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han desactivat el nivell 4 de risc d'incendi forestal a tota Catalunya per a aquest dilluns, segons han informat a través d'un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.
En conseqüència, s'ha tornat a permetre l'accés als espais naturals que estaven tancats, com la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada (Lleida).
Així i tot, es manté el nivell 3 per perill molt alt a 71 municipis, la majoria d'ells pertanyents a les comarques de la Noguera, Pallars Jussà o Solsonès, a la província de Lleida.