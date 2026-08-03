Publicat 03/08/2026 10:44

Desactivat el nivell 4 per perill extrem de risc forestal a tota Catalunya aquest dilluns

Mapa de risc d'incendi forestal a Catalunya aquest dilluns
AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Agents Rurals de la Generalitat han desactivat el nivell 4 de risc d'incendi forestal a tota Catalunya per a aquest dilluns, segons han informat a través d'un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.

En conseqüència, s'ha tornat a permetre l'accés als espais naturals que estaven tancats, com la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada (Lleida).

Així i tot, es manté el nivell 3 per perill molt alt a 71 municipis, la majoria d'ells pertanyents a les comarques de la Noguera, Pallars Jussà o Solsonès, a la província de Lleida.

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