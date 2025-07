Desactivat l'Inuncat per pluges intenses amb 358 trucades al 112 aquest cap de setmana

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns al matí l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per intensitat de pluja aquest cap de setmana a les comarques de la Catalunya Central, on s'ha registrat un total de 358 trucades al telèfon d'emergències 112, informa en un comunicat.

L'episodi de pluja del cap de setmana ha estat especialment intens a les comarques de la Catalunya Central i Girona, amb alguns registres destacats en 30 minuts, com els 45,8 l/m2 a Anglès i 41,9 a Artés dissabte; o els 44,7 l/m2 a Cassà de la Selva o 21,9 a Girona diumenge.

Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 169 avisos per atendre incidències, la majoria per inundacions a baixos i pàrquings, afectacions a la xarxa elèctrica i per caiguda d'arbres a la via pública.

No obstant això, cap dels serveis han estat incidències greus i no s'han registrat danys personals.

Per a aquest dilluns, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions a partir del migdia que poden ser intenses al quadrant nord-est, i desplaçar-se cap a la tarda i la nit a les comarques del litoral central i sud.