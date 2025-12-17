Desactivat l'Inuncat després de l'episodi de fortes pluges a Tarragona i Barcelona aquest dimarts

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha donat per acabat l'episodi de pluges intenses que s'ha produït entre dilluns i aquest dimecres primer al Camp de Tarragona i posteriorment a l'àrea metropolitana de Barcelona, raó per la qual s'ha desactivat el pla Inuncat, informa en un comunicat.
En vista de la millora de les previsions meteorològiques, Protecció Civil desactiva l'alerta malgrat continuar plovent a la zona de les Terres de l'Ebre (Tarragona), tot i que amb una intensitat moderada i amb la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que aquest dimecres a la tarda ja no hi haurà pluges intenses a cap punt.
En total, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.099 trucades relacionades amb 727 incidents, dels quals cap greu, i la gran majoria han estat per inundacions a baixos, a més del risc estructural d'edificis i incidències per inundacions a carreteres.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès entre les 9 hores de dimarts i les 7 d'aquest dimecres 314 avisos relacionats amb les pluges.
De fet, la majoria es van concentrar a Badalona (Barcelona), d'on van rebre 160 avisos per carrers i baixos inundats, a més del col·lapse del servei de metro i algunes carreteres del municipi.