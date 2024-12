Desactivat l'avís preventiu del protocol de contaminació atmosfèrica a Catalunya

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha desactivat aquest divendres al migdia l'avís preventiu del protocol de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a tot Catalunya a causa de la intrusió de pols africana que afecta des de dimecres tota la comunitat.

L'alerta va ser activada dijous a causa de la previsió que els nivells de partícules podrien augmentar a tot Catalunya, segons ha informat en un comunicat.

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental i s'activa per reduir les emissions contaminants emeses per l'ésser humà; per això aconsellen evitar el vehicle privat i moure's en transport públic o bicicleta, ventilar o reduir l'exercici físic intens.