Desactivat el Ferrocat després del robatori de cable a Rodalies entre Sabadell i Cerdanyola (Barcelona)

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivat el Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) després d'establir servei alternatiu per carretera en l'R7 de Rodalies pel robatori de cable que talla la línia aquest dimecres entre les estacions de Sabadell Sud i Cerdanyola del Vallès (Barcelona), explica a 'X'.

Segons han informat Adif i Renfe a Europa Press, el servei alternatiu per carretera es presta en l'R7 entre Cerdanyola i Cerdanyola-Universitat, per la qual cosa els viatgers que parteixen de Barcelona han d'utilitzar l'R4.

En el cas de l'R4, la via també pateix afectacions per la incidència: els trens circulen en via única, per la qual cosa només circulen dos d'ells per hora i sentit.