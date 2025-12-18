Desactivat un avís preventiu per partícules en suspensió a la conurbació de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha desactivat aquest dijous l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en suspensió a la conurbació de Barcelona activat dimecres a 40 municipis de l'àrea de Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat.
En un comunicat, explica que la decisió l'ha presa la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental en comprovar que els nivells de PM10 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i que cap va superar dimecres el valor de 50 micrograms per metre cúbic de mitjana diària.
A més a més, els models de dispersió de contaminants indiquen que aquest dijous tampoc no superaran el límit, tot i que la intrusió de pols d'origen africà que va propiciar l'activació de l'avís es mantindrà al llarg del dia.