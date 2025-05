Desactivada l'alerta del Plaseqcat per l'incendi a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del Plaseqcat per l'incendi en una empresa de productes químics a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aquest diumenge a la nit després de detectar que les mesures de toxicitat de l'aire són negatives.

L'incendi queda reclassificat com a 'Categoria 1 - Poc Important', cosa que no comporta l'activació del pla, i, per això, es permetrà l'accés controlat als treballadors de les empreses properes aquest dilluns, ha informat Protecció Civil en un comunicat.

Han apuntat que els Bombers de la Generalitat segueixen treballant en les tasques d'extinció de l'incendi, que es troba controlat però encara no extingit; aquest diumenge a la nit s'ha realitzat un vol per comprovar temperatures i l'estat de les edificacions.

A més, s'ha mantingut durant aquest diumenge a la nit un dispositiu de guàrdia a la zona, amb un vehicle d'aigua, autoescala i vehicle de comandament i es realitzarà seguiment fins a l'extinció de l'incendi.

Han afegit que fins a les 21.00 hores d'aquest diumenge, el telèfon d'emergències 112 va rebre 1.446 trucades relacionades amb aquest incident, que van generar un total de 1.198 expedients i que, a causa de l'incendi, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a set persones: quatre amb alta in situ i tres traslladades al CUAP Sant Antoni Abat --una en estat lleu i dos en estat menys greu.