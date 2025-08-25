Desactivada l'alerta del pla Inuncat sense "incidències destacables"

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge a la nit el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) sense "incidències destacables", segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Les precipitacions més intenses es van registrar a les comarques del Ripollès, la Garrotxa (Girona) i el Solsonès (Lleida) i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que van superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Lladurs (Lleida).
Ni els Bombers de la Generalitat ni el telèfon d'emergències 112 van rebre cap incidència destacable relacionada amb l'episodi de pluges.