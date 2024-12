Desactivada l'alerta per vent a Catalunya després de 2.000 trucades al 112 durant durant el cap de setmana

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat), a causa de la qual el telèfon d'emergències 112 ha rebut 2.000 trucades per 1.352 incidents durant tot el cap de setmana.

Segons ha indicat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press, el vent ha perdut intensitat en les darreres hores, per la qual cosa s'ha donat per acabat l'episodi iniciat dissabte.

Durant l'alerta s'ha superat el llindar d'avís fins a 143 vegades i els vents més forts s'han registrat a Portbou (Girona), Mas de Barberans i el pantà de Siurana (Tarragona).