Desactivada l'alerta per les pluges intenses d'aquest dilluns a Catalunya

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha desactivat l'alerta de l'Inuncat per les pluges registrades aquest dilluns en diversos punts de Catalunya, especialment a les comarques de Priorat, Ribera d'Ebre i Baix Camp (Tarragona), encara que sense incidències destacables, informa en un comunicat.
No obstant això, es manté la prealerta davant de la previsió de pluges intenses en el litoral i prelitoral fins a aquest dimarts a la nit.
Durant el dia, Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert als mòbils de les comarques del Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre per la perillositat de les precipitacions i amb límits a la mobilitat no imprescindible, i n'ha enviat un altre, cap a les 18.50 hores, en finalitzar el perill per aquests episodis, tornant així a la llibertat de desplaçaments.