Desactivada l'alerta Inuncat després de les pluges intenses durant la nit de dissabte a diumenge

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), després que el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que ja s'ha acabat l'episodi de pluja intensa que ha afectat diversos punts de la comunitat aquesta passada nit.

Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat, les tempestes han descarregat aquesta passada nit amb més intensitat entre les 00.00 i les 02.00 hores de la matinada, sobretot al Camp de Tarragona, on les precipitacions han tingut una intensitat gairebé torrencial.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 240 trucades relacionades amb l'alerta Inuncat, principalment a la comarca del Baix Camp, i els Bombers de la Generalitat han atès 116 avisos entre les 20.00 d'aquest dissabte i les 08.00 d'aquest diumenge relacionats amb l'episodi meteorològic.

Les estacions que han superat el llindar de 20 mil·límetres d'aigua en mitja hora són el Complex Esportiu de Tarragona (60,6mm), Nulles (40,5mm), Vinyols i els Arcs (38mm), Font-rubí (34,8mm), Caldes de Montbuí (33,8mm) i Constantí (33,7mm).

La zona del Maresme va tenir una tempesta forta aquest dissabte a la tarda que ha fet baixar rieres i ha inundat lleugerament algun càmping, amb registres d'entre 40mm i 60mm de precipitació.

Quant a les incidències més destacades per acumulació d'aigua, a la ciutat de Tarragona s'ha esfondrat part del fals sostre de la sala de concerts Zero durant la matinada, fet que ha obligat a desallotjar tots els clients i treballadors que hi havia al local, si bé no hi ha hagut ferits.

La majoria dels avisos que han rebut els Bombers de la Generalitat han estat derivats d'inundacions d'aigua a baixos, garatges, teulades, terrasses i a la via pública, o per revisar elements no estructurals que havien caigut o estaven a punt de caure.