Desactivada l'alerta Inuncat a la Catalunya Central després de millorar les previsions de pluja

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dijous al matí l'alerta del pla Inuncat, activada dimecres, d'acord amb les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya que rebaixen la intensitat de pluges previstes aquesta tarda a les comarques de la Catalunya Central.
No obstant això, el pla continua activat en prealerta perquè les pluges poden afectar principalment comarques d'aquest punt, a més de Lleida, informa Protecció Civil en un comunicat.
En l'última actualització, s'ha reduït la probabilitat de superar els 20 l/m2 en 30 minuts, especialment a les comarques del Berguedà i el Lluçanès (Barcelona), i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa.