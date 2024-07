Desactivada l'alerta Inuncat aquest diumenge passat el gruix de les precipitacions a Catalunya

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge al matí l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) després que les precipitacions han disminuït durant aquesta matinada i els cabals dels rius s'han començat a normalitzar.

Les pluges van afectar aquest dissabte moltes comarques catalanes, de sud a nord, però amb més intensitat al Pirineu, Prepirineu i la plana de Lleida, acompanyades de tempestes i de ratxes fortes de vent, ha informat Protecció Civil aquest diumenge en un comunicat.

Els municipis que van registrar més acumulacions d'aigua durant dissabte van ser els municipis lleidatans de Boi, amb 81,5 litres per metre quadrat, el Pont de Suert, amb 58,6 litres, i la Pobla de Segur, amb 55,8 litres.

També hi va haver altres municipis on es van acumular més de 20 litres en només mitja hora, com Os de Balaguer (37,2 litres de pluja en 30 minuts), Lladurs (34,7 litres), Navès (30,5 litres), Organyà (26,6 litres), o Pinós (25,8 litres).

El telèfon 112 van rebre un total de 146 trucades que han generat 93 incidents i, per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van rebre 130 avisos relacionats amb la pluja i el vent, sobretot a la Regió d'Emergències de Lleida, que va acumular 70 avisos.