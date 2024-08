Desactivada l'alerta Inuncat aquest dissabte després de la fi de les pluges intenses a Catalunya

Les acumulacions més destacades es registren en el pantà de Sau i a Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)



Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte a les 9.00 hores l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), una vegada finalitzat l'episodi d'intenses precipitacions d'aquest divendres que ha deixat quantitats de pluja destacades i algunes incidències, informa en un comunicat.

Les acumulacions més destacades aquest divendres han estat en el pantà de Sau (Barcelona), amb un total de 95 litres per metre quadrat acumulats, a Sant Salvador de Guardiola, amb 84 litres per metre quadrat, i en Castellbisbal, on van caure 67 litres per metre quadrat d'aigua.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) recollides per Protecció Civil, durant l'episodi de precipitacions el cabal del riu Llobregat ha superat el llindar d'alerta en l'estació de Castellbell i el Vilar (Barcelona), on es va arribar a 151,6 metres cúbics per segon, i també a Sant Vicenç dels Horts, amb un cabal que es va enfilar als 193 metres cúbics per segon.

La informació facilitada per l'ACA mostra que els cabals dels rius han anat recuperant la normalitat fins al matí d'aquest dissabte, encara que pot haver-hi algunes crescudes en punts dels rius Llobregat i Cardener.

TRUCADES AL 112

Durant tot l'episodi de pluges, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 759 trucades que corresponen a mig miler d'incidents, la majoria d'elles a les comarques del Vallès Occidental (218), Barcelonès (141), Osona (87) i Vallès Oriental (84).

Els Bombers de Barcelona han atès un total de 366 avisos per serveis relacionats amb el temporal, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, la majoria per caigudes d'arbres o d'elements de façanes, i inundacions en baixos o en habitatges habituals, sense que s'hagin registrat danys personals importants.