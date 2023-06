Depeche Mode i Kendrick Lamar repassen els seus llegats en la segona nit del Primavera Sound

Dissabte serà el torn de Rosalía, una de les estrelles de l'edició, Calvin Harris i Maneskin



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La banda de música electrònica Depeche Mode i el raper americà Kendrick Lamar han repassat aquest divendres a la nit els seus respectius llegats en dos dels escenaris estrella del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona, en una segona jornada del festival que també ha acollit Bad Religion, Sparks, Shellac i The Delgados.

Escassos minuts després de les 21.15 hores Depeche Mode ha arrencat el concert amb una de les seves noves cançons, 'World in my eyes', de l'àlbum 'Memento Mori' (2023), el quinzè del grup, però el primer sense el membre original de la banda Andrew Fletcher, mort el maig del 2022.

El vocalista líder, Dave Gahan, lluint una camisa negra efecte setí sota una armilla de lluentons, ha continuat desgranant aquest últim disc amb 'Wagging tongue' i 'Ghosts again', i ha viatjat fins als anys 90 i 80 amb el synth-pop d''It's no good' i 'Everything counts', amb cors còmplices del guitarrista Martin Gore, amb els ulls pintats de negre i amb un elegant vestit platejat.

La banda ha homenatjat Andrew Fletcher projectant una imatge seva durant 'World in my eyes', i el concert ha encarat la recta final amb la ineludible 'Just can't get enough', corresposta pels cors d'un públic entregat i satisfet, 'Never let me down again' i 'Personal Jesus', que ha culminat el concert amb els seus poderosos riffs de guitarra.

KENDRICK LAMAR DESGRANA EL SEU ÀLBUM 'DAMN'

I minuts després, a l'escenari contigu, l'ha rellevat Kendrick Lamar amb el hip-hop contemporani del seu quart àlbum d'estudi, 'Damn' (2017), amb el qual el 2018 es va convertir en el primer raper a alçar-se amb un premi Pulitzer de la música i que també li va merèixer altres distincions com el Grammy a millor àlbum de rap.

Davant un públic rendit als seus peus, ha repassat temes d'aquest multipremiat projecte com 'Element', 'Loyality', fruit de la seva col·laboració amb Rihanna, 'DNA', 'Humble' i 'Love', col·laboració amb el cantant Zacari, abans de tornar als inicis amb un dels seus primers èxits, 'Bitch don't kill my vibe', que va sortir a la llum el 2012.

Una marea de milers de fans ha obeït quan els ha demanat "posar les mans amunt i saltar" per donar la benvinguda a l'escenari al raper Baby Keem, cosí de Kendrick Lamar, i una gran complicitat i energia han segellat l'actuació, d'hora i mitja, amb dues cançons que signen junts, 'Family ties' i 'Savior'.

Després del seu pas per la capital catalana, el raper, guanyador d'un total de 17 Grammys, oferirà els seus dos pròxims concerts dins de les edicions del Primavera Sound de Porto i Madrid, respectivament: el dimecres 7 de juny ho farà a la capital portuguesa i el divendres 9 a Madrid.

En paral·lel a Kendrick Lamar, a l'altre extrem del Fòrum, pocs minuts després que Depeche Mode acabés l'actuació amb 'Personal Jesus', Bad Religion ha començat la seva amb 'American Jesus' a la qual han seguit clàssics sense parar dels seus 40 anys de trajectòria com ara 'Do what you want', 'Generator', 'Suffer' i 'Recipe for hate'.

SPARKS, SHELLAC, THE DELGADOS I BETH ORTON

Abans de les actuacions de Depeche Mode i Kendrick Lamar, a boca de nit, la banda dels germans Mael, Sparks, ha repassat èxits com el recent 'So may we start' de la pel·lícula 'Annette' o una celebrada 'This town ain't big enough for both of us', i temes del seu últim àlbum, 'The girl is crying in her latte'.

Fidels a la seva cita anual, Shellac ha descarregat el seu rock minimalista en un dels escenaris petits, recordant que fa 30 anys dels seus primers concerts com a banda, i el festival ha viscut el retorn dels escocesos The Delgados en la seva gira de tornada després de més d'una dècada.

El festival ha iniciat la seva segona jornada amb artistes com Beth Orton, que ha ofert el seu pop folk intimista a l'Auditori del Fòrum, mateix escenari en el qual han actuat durant el dia Israel Fernández i Diego del Morao i els Swans de Michael Gira.

LA NIT CONTINUA AMB CHRISTINE AND THE QUEENS I FRED AGAIN...

La nit continua amb l'electrònica del DJ i productor britànic Fred Again..., que va saltar a la fama el 2021 amb el seu àlbum 'Actual life'; la francesa Christine and the Queens; el porto-riqueny Mora, conegut per col·laborar amb Jhay Cortez, Anuel AA, Sech i Feid; el DJ Skrillex; la banda londinenca de post-punk Goat Girl i el raper i freestyler Trueno, entre d'altres.

El Primavera Sound de Barcelona s'acomiadarà aquest dissabte de la seva 21a edició amb un dels plats forts, Rosalía, que torna a actuar a la seva ciutat després de fer-ho el juliol del 2022 dins de la seva 'Motomami World Tour', i que comparteix primera línia de cartell amb Calvin Harris i Maneskin.