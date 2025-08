El Departament de Drets Socials obre refugis climàtics arreu de Catalunya a l'agost

BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat obre refugis climàtics aquest agost per tot Catalunya, com a espai fresc per als que "no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva", informa aquest dissabte en un comunicat.

La Direcció General d'Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS) habilita 'Casals Cívics i Comunitaris' (CCC): Reus - la Rambla, Sabadell - Torre Romeu, Cardona, Balaguer-Eixample, Balsareny, Berga, Blanes - Benet Ribas, Terrassa - Ca n'Anglada, la Pobla de Segur, Ponts, Rubí, Tortosa, les Borges Blanques, Alcanar, Igualada-Montserrat, Sort, Banyoles.

Obriran a tota la ciutadania de dilluns a divendres d'11 h a 19 h, excepte el CCC Balaguer-Eixample i el CCC la Pobla de Segur, que obriran de 12 h a 20 h.

'L'ABC DE LA CALOR'

La campanya del Departament de Salut 'L'ABC de la calor' (aire, beure, casa) inclou consells per combatre les altes temperatures i passar un estiu més saludable.

Recomana caminar per l'ombra, buscar refugis climàtics i beure fora de casa; i, a casa, abaixar les persianes de dia i obrir les finestres de nit, entre altres consells.