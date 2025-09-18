Denuncien qui presumptament va llançar cendres i va provocar l'incendi de Paüls

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han denunciat i investiguen la persona que presumptament va abocar cendres en una zona agrícola i va originar l'incendi de Paüls (Tarragona) el 6 de juliol que va cremar 3.321 hectàrees i en què va morir un efectiu dels Bombers de la Generalitat que treballava amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada.
Ho ha anunciat aquest dijous l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, acompanyat de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha comparegut en una roda de premsa per presentar el balanç de la campanya forestal d'aquest any, que va començar l'1 de juny i va finalitzar el passat 15 de setembre.
Segons Parlon, l'incendi de Paüls va ser un dels dos més virulents de l'estiu, a més del de Torrefeta i Florejacs i Guissona (Lleida), que va començar l'1 de juliol, va calcinar 5.577 hectàrees i es va saldar amb la mort de dues persones.
Aquest va ser catalogat com un incendi de sisena generació i va arribar a generar un pirocúmul, un "gran núvol" que va arribar als 14 quilòmetres i va dificultar les tasques d'extinció pel seu avanç descontrolat arribant als 24km/h, i la causa del qual s'atribueix a l'accident d'una màquina agrícola que, segons Mur, tenia tots els permisos normatius en regla.
Finalment, el Govern central va declarar aquests territoris "zones afectades per emergència" per les conseqüències dels incendis tant a Sanaüja (Lleida) com a Paüls.