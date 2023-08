BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Agents Rurals de la Generalitat han denunciat una persona per navegar amb una moto d'aigua per l'embassament de la Baells (Barcelona).

En un tuit, recollit per Europa Press aquest dissabte, el cos ha dit que no duia la declaració responsable exclusiva per navegar per l'embassament i que aquest tipus d'embarcacions no estan autoritzades en aquesta zona.

Les autoritats demanen respectar la normativa i "preservar el medi natural".